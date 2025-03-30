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НХЛ — регулярный чемпионат
14:47, 30 марта 2025Спорт

Олимпийский чемпион жестко ответил раскритиковавшему празднование рекорда Овечкина Гашеку

Кожевников о критике празднования рекорда Овечкина Гашека: Человек в бреду
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Matt Krohn / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, который раскритиковал празднование грядущего рекорда российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Кожевников заявил, что Гашек потерял рассудок из-за травм. «Человек в бреду. Видимо, шайбой много раз по голове попадало, а там и сотрясение мозга. Надо делать трепанацию черепа», — посчитал он.

Ранее Гашек счел рекламой спецоперации погоню Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, любителям хоккея не стоит праздновать это событие.

Овечкин забросил 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки (894) до пяти голов.

Вот это да!
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