Раскрыты подробности об утонувшем в Литве американском БТР

Минобороны Литвы: Затонувшая M-88 Hercules США скрыта под 4 метрами воды

Гусеничная ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules контингента армии США, потерпевшая аварию в районе центрального полигона армии Литвы в Пабраде, находится под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем илистого грунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

В ведомстве уточнили, что с поверхности M-88 не наблюдается. Операция на месте происшествия идет уже пятые сутки.

Ранее в Литве нашли утонувший в болоте американский БТР. Министр обороны страны Довиле Шакалене прокомментировала пропажу четырех американских военных. «Пока не установлено, что [находится] внутри оказавшегося в водоеме среди болотистой местности военного транспортного средства», — сообщила она.