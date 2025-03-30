Пушков о желании Киева получать помощь США бесплатно: С Трампом вряд ли удастся

Попытки Украины торговаться с администрацией Дональда Трамп по поводу «минеральной сделки», которые однажды в недавнем прошлом уже привели к конфликту на встрече в Вашингтоне, имеют мало шансов на успех. Об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, хотя «в Киеве привыкли все получать бесплатно», «с Трампом это вряд ли удастся». Политик отметил, что американские президент и вице-президент «проходятся» по европейцам, «норовящим все время проехать за их счет» в военной и торговой сферах, а Украину лидер США «тем более считает нахлебницей».

«Скорее, всего этот фокус у киевского руководства не пройдет», — оценил Пушков.

Ранее в украинской прессе появились сообщения о том, что страна получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым, который «нарушает все красные линии Киева». На фоне этого Зеленский раскритиковал предложение Вашингтона, заявив, что Украина не признает долги за военную помощь, полученную ранее от США.