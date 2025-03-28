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19:43, 28 марта 2025Бывший СССР

Зеленский отказался признавать долг перед США

Зеленский: Украина не признает долги за военную помощь от США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украина не признает долги за военную помощь, полученную ранее от США. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал полученный Киевом проект нового соглашения по полезным ископаемым. Украинский лидер подчеркнул, что он полностью отличается от предыдущего рамочного документа.

Зеленский отметил, что Киев не будет воспринимать переданную ему военную помощь в качестве долга. «Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что условия ресурсной сделки с США стали хуже для Киева после перепалки Владимира Зеленского с американским президентом. Так он прокомментировал оказавшийся в его распоряжении новый проект подробного соглашения по недрам.

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