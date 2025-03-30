Стали известны детали изменений в семейной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга

В Москве и Санкт-Петербурге семейная ипотека не распространится на «вторичку»

Стали известны детали изменений в семейной ипотеке с 1 апреля для Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. По данному вопросу в беседе с РИА Новости высказался руководитель юридического направления компании Yang Consult Дмитрий Ефимов.

По словам специалиста, в указанных местах семейная ипотека не распространится на «вторичку», а будет действовать только при приобретении квартир в новостройках. При этом сумма кредита на жилье составит до 12 миллионов рублей, в отличие от регионов, где она будет равняться 6 миллионам рублей.

Ранее в марте сравнили цены на «вторичку» в подпавших под семейную ипотеку городах.

Льготная программа жилищного кредитования распространится на новые города с апреля. Семьи с ребенком до шести лет из городов, где ведется строительство не более двух домов, смогут купить квартиру на вторичном рынке по ставке до шести процентов годовых. Программа касается жилья в многоквартирном доме, возраст которого не превышает 20 лет и которое не признано аварийным.