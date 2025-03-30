Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар
5:0
2-й тайм
live
Факел
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Ахмат
0:0
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Борнмут
1:2
Завершен
Манчестер Сити
Кубок Англии|1/4 финала
Зенит
3:0
2-й тайм
live
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
22:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ — регулярный чемпионат
20:22, 30 марта 2025Спорт

Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои

Боксер Тим Цзю запретил отцу Косте Цзю приходить на его бои
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Locher / AP

Австралийский боксер Тим Цзю запретил своему отцу, бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Косте Цзю, приходить на свои бои. Его слова приводит AAP.

Цзю-младший объяснил, что ценит своего отца и рад был видеть его на своем последнем поединке, который завершился поражением. «Это было не плохо. Это не отвлекало. Это было незнакомо. Я просто не привык к его присутствию», — сказал спортсмен, добавив, что он против нахождения отца рядом с рингом в будущем.

В октябре 2024-го Цзю потерпел поражение от россиянина Бахрама Муртазалиева. Бой в американском Орландо завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. У Цзю не получилось отобрать у соперника чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе.

В том бою Цзю потерпел второе поражение подряд при 24 победах. В марте 2024-го он уступил американцу Себастьяну Фундоре.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил выдвижение на третий президентский срок

    В Петербурге расчленили модельера

    В Конгрессе США раскрыли отношение граждан к помощи Украине

    Таксист избил подростка в российском городе

    Стало известно о состоянии пострадавших в ДНР в ходе атаки БПЛА российских журналистов

    Появилась новая версия отравления Паши Техника

    На Западе раскрыли планы Прибалтики по Украине

    В Киеве мужчина избил слушавшую русскую музыку девушку

    Тихонов нашел объяснение завершению карьеры братьями Бе

    Раскрыта заработанная за 2024 год Зеленским и его семьей сумма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше