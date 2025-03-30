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00:03, 31 марта 2025Спорт

Тренер «Зенита» объяснился из-за 10 иностранцев на поле

Семак: Нет ничего плохого в том, что на поле одновременно было 10 иностранцев
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснился из-за 10 иностранцев на поле в матче против «Рубина» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Семак признался, что не видит в этом ничего плохого. «Мы что, нарушаем правила? Мы будем рады, если наши футболисты, включая тех, кого выпускает наша академия, будут готовы к тому, чтобы помогать и решать те задачи, которые стоят перед нашей командой», — заявил он.

В начале второго тайма все десять полевых игроков петербургской команды были иностранцами. Единственным россиянином был вратарь Евгений Латышонок. Казахстанец Нуралы Алип и натурализованный бразилец Дуглас Сантос не считаются легионерами.

Ранее 30 марта «Зенит» дома разгромил «Рубин» со счетом 4:0. Благодаря победе сине-бело-голубые поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.

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