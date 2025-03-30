«Зенит» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

«Зенит» победил «Рубин» с разгромным счетом 4:0 в матче РПЛ

«Зенит» разгромил «Рубин» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 30 марта, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:0. В составе победителей отличились Лусиано Гонду, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра и Андрей Мостовой. Все мячи были забиты во втором тайме. С 55-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Алексея Грицаенко.

Благодаря победе «Зенит» обошел «Спартак» и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. Сине-бело-голубые набрали 46 очков. «Рубин» идет на седьмом месте с 32 очками. Лидером РПЛ остается «Краснодар» (49 очков).

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с московским «Локомотивом», а «Рубин» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 5 апреля.