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02:07, 30 марта 2025Мир

В Финляндии обвинили Стубба в разжигании войны

Профессор Малинен раскритиковал президента Финляндии за милитаристскую политику
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Милитаристская политика президента Финляндии Александра Стубба вызывает чувство стыда. С такой критикой выступил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Наши прошлые великие лидеры Урхо Кекконен и (особенно) Юхо Кусти Паасикиви переворачиваются в своих гробах», — написал эксперт. Он обвинил Стубба в том, что тот неустанно занимается разжиганием войны.

Ранее Малинен уже выступал с критикой финского лидера. Тогда он в ответ на призыв Стубба «жестко» вести себя с Москвой заявил, что политик опасен не только для Финляндии, но и для всей Европы.

Малинен также критиковал Стубба за его слова о том, что милитаризация Украины — единственный способ сдерживания России.

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