Профессор Малинен раскритиковал президента Финляндии за милитаристскую политику

Милитаристская политика президента Финляндии Александра Стубба вызывает чувство стыда. С такой критикой выступил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Наши прошлые великие лидеры Урхо Кекконен и (особенно) Юхо Кусти Паасикиви переворачиваются в своих гробах», — написал эксперт. Он обвинил Стубба в том, что тот неустанно занимается разжиганием войны.

Ранее Малинен уже выступал с критикой финского лидера. Тогда он в ответ на призыв Стубба «жестко» вести себя с Москвой заявил, что политик опасен не только для Финляндии, но и для всей Европы.

Малинен также критиковал Стубба за его слова о том, что милитаризация Украины — единственный способ сдерживания России.