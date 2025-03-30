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14:07, 30 марта 2025Россия

В Минобороны России раскрыли число потерь противника в Курской области

Минобороны РФ: Более 71 тыс. украинских военных погибли в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Ukraine's 93rd Mechanized Brigade / AP

Более 71 тысячи украинских военных погибли в Курской области за все время боевых действий на этом направлении. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что это данные по состоянию на 30 марта. За рассматриваемый период Российская армия уничтожила 402 танка, более двух тысяч боевых бронированных машин и 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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Вот это да!
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