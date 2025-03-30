В Минобороны России раскрыли число потерь противника в Курской области

Минобороны РФ: Более 71 тыс. украинских военных погибли в Курской области

Более 71 тысячи украинских военных погибли в Курской области за все время боевых действий на этом направлении. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что это данные по состоянию на 30 марта. За рассматриваемый период Российская армия уничтожила 402 танка, более двух тысяч боевых бронированных машин и 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).

28 марта стало известно, что в Курской области бойцы подразделений российских войск «Север» освободили населенный пункт Гоголевка.