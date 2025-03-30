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23:13, 30 марта 2025Россия

В Мурманске спецназ начал готовиться к штурму дома со стрелком

Mash: В Мурманске спецназ начал готовиться к штурму дома со стрелком
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В Мурманске спецназ начал готовиться к штурму дома, с крыши которого начал стрельбу неизвестный мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Силовики перекрыли квартал вокруг дома, где залег преступник. Спецназ готовится штурмовать многоэтажку», — указано в сообщении. Отмечается, что полицейские пока не могут проникнуть к стрелку на крышу из-за люка в потолке.

Мужчина начал стрельбу около 22:00 по местному времени. Он открыл огонь по полицейским, а также стрелял в окна соседних домов и в машины. Стрелок не выдвинул ни одного требования, а о его мотивах ничего не известно.

Ранее в Колпино пьяную компанию задержали за стрельбу в воздух сигнальными ракетами. Прибывшие на место правоохранители задержали и доставили в отдел полиции троих местных жителей. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Вот это да!
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