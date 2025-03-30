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16:05, 30 марта 2025Мир

В России заявили о желании президента Финляндии вовлечь США в прямой конфликт с Москвой

Дипломат Ульянов: Президент Финляндии хочет вовлечь США в конфликт с Россией
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
Александер Стубб

Александер Стубб. Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб на самом деле хотел бы вовлечь США в прямой конфликт с Москвой, вместо того чтобы полагаться на Вооруженные силы Украины (ВСУ) или европейцев в вопросе гарантий безопасности. Об этом в своем Telegram-канале написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Финский президент не склонен особо полагаться на вооруженные силы Украины и европейцев. Его мечта — хоть как-то вовлечь США в конфликтную ситуацию. Примечательно, что эти идеи исходят от представителя страны, еще недавно считавшейся более или менее нейтральной», — отметил он, анализируя то, как изложил свое понимание гарантий безопасности для Украины президент Финляндии.

Ранее с критикой в адрес президента Финляндии выступил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. По его словам, милитаристская политика Александра Стубба вызывает чувство стыда.

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