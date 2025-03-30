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00:28, 30 марта 2025Мир

В Турции опровергли информацию о 2,2 миллиона протестующих в Стамбуле

Yeni Şafak: Митинг оппозиции в Стамбуле собрал всего 150 тысяч участников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турецкое управление полиции опровергло заявления лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) об участии 2,2 миллионов граждан в митинге в Стамбуле в субботу. Об этом сообщила газета Yeni Şafak, передает РИА Новости.

По данным турецкого ведомства, участие в акции приняли 150 тысяч человек. Там уточнили, что общая площадь парка Малтепе составляет около 90 тысяч квадратных метров, а максимальная вместимость — 450 тысяч человек. «А если люди будут стоять комфортно, то парк вместит 90 тысяч граждан», — говорится в сообщении.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Это стало причиной массовых протестов в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия протестующих, назвав их незаконными и недемократичными. В свою очередь, сам градоначальник отверг все обвинения.

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