Сийярто: Угрозу для Европы представляет не РФ, а провоенная политика Брюсселя

Лидеры Евросоюза проводят провокационную политику, в то время как наибольшую угрозу для Европы представляет не Россия, а «провоенная политика Брюсселя». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует ТАСС.

Глава МИД, в частности, подчеркнул, что для ЕС «недопустимо проводить политику эскалации войны». Так он отреагировал на предложение Еврокомиссии к жителям континента о том, чтобы запастись продуктами и водой на случай начала боевых действий. Дипломат назвал это «поразительной и необоснованной истерией, в которой отсутствуют все признаки здравого смысла».

Выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth, Сийярто указал на то, что лидеры ЕС не могут смириться с тем, что администрация Дональда Трампа выступает за мир и ведет переговоры с Москвой, поскольку в случае достижения договоренностей этим политикам придется не только объясняться, почему они в течение трех лет придерживались иной позиции, но и отвечать за выделенные Украине «сотни миллиардов евро».

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предупредил, что поспешное вступление Украины в Евросоюз приведет к экономическому краху сообщества. По словам главы правительства, огромных средств, которые понадобятся на поддержку Украины в случае принятия ее в ряды государств — членов ЕС, у Евросоюза сейчас нет, а соглашаться на общие заимствования ради этой цели он считает неправильным в связи с тем, что «на пороге стоит погашение огромного кредита», взятого в период стимулирования экономики времен пандемии коронавируса. На выплаты по нему по данным Орбана в 2027-28 годах «уйдет 20 процентов бюджета ЕС».