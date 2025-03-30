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12:12, 30 марта 2025Экономика

Власти Китая решили проверить законность сделки о продаже портов в Панаме компаниям из США

Пекин проверит законность продажи фирмой Hutchison портов в Панаме США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Enea Lebrun / Reuters

Государственное управление по регулированию рынка в Китае решило проверить законность сделки о продаже гонконгской фирмой Hutchison двух портов Панамского канала компаниям из США. Об этом сообщает гонконгское издание Ta Kung Pao.

Представители китайских властей заявили, что обратили внимание на сделку. В антимонопольном ведомстве пообещали провести проверку, чтобы защитить законы честной конкуренции и общественные интересы.

Ранее стало известно, что планы Hutchison продать порты в Панамском канале разгневали главу Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина. По данным источника издания The Wall Street Journal, решение гонконгской фирмы оказалось для китайского лидера неожиданным.

Гонконгская компания Hutchison Holdings во главе с миллиардером Ли Кашином договорилась о продаже портов Бальбоа и Кристобаль в Панамском канале консорциуму во главе с американским фондом BlackRock. Отмечалось, что стороны планировали закрыть сделку по продаже 2 апреля.

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