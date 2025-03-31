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04:31, 31 марта 2025Наука и техника

В автомобилях появились игры на Android

В ОС Android Auto для автомобилей появилась Angry Birds и другие игры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: 9to5google.com

Операционная система (ОС) Android Auto стала поддерживать запуск игр в поддерживаемых автомобилях. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Поддержку некоторых игр добавили в бета-версию Android Auto 14.1. С помощью новой функции можно запустить через медиасистему машины игры, если у нее есть сенсорный дисплей. На момент тестирования можно скачать и запустить четыре игры — Candy Crush, Angry Birds, Farm Heroes Saga и Beach Buggy Racing.

По словам журналистов, игры будут работать только тогда, когда автомобиль находится на парковке. Если привести транспортное средство в движение, то игра будет моментально закрыта — повторно запустить ее не получится. Для открытия той или иной игры, сперва ее нужно скачать в память сопряженного с Android Auto смартфона.

Авторы 9to5Google, которые протестировали новые функции операционной системы, отметили, что все игры открываются в полноэкранном режиме. Для открытия элементом управления бортового компьютера автомобиля нужно коснуться экрана и смахнуть вниз.

Видеоигры также есть в автомобилях Tesla. В мае 2023 года автопроизводитель по требования властей США запретил запускать игры во время движения электрокара.

Ранее польская студия CD Projekt RED назвала ориентировочные сроки выхода следующей части игры «Ведьмак». В компании заявили, что «Ведьмак 4» появится после 2026 года.

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