Названы сроки выхода новой игры «Ведьмак»

Студия CD Projekt RED выпустит игру «Ведьмак 4» после 2026 года

Польская студия CD Projekt RED назвала ориентировочные сроки выхода следующей части игры «Ведьмак». Об этом сообщает Reuters.

В ходе финансового отчета в компании рассказали, что «Ведьмак 4» появится после 2026 года. Между тем, в фирме не стали раскрывать точных сроков, так как активная разработка игры началась всего несколько месяцев назад.

Финансовый директор компании Петр Нелюбович подчеркнул, что студия раскрывает примерные сроки релиза «Ведьмака», чтобы у инвесторов была определенная «прозрачность». В компании уточнили, что в настоящий момент над игрой работают 411 разработчиков — в октябре 2024 года их было ровно 400.

Вместе с тем студия работает над спин-оффом «Ведьмака», где задействовано 49 специалистов. Также 84 разработчика занимаются продолжением игры Cyberpunk 2077.

Трейлер игры «Ведьмак 4» с Цири в главной роли показали в середине декабря на мероприятии The Games Awards. Последняя на данный момент часть серии — «Ведьмак 3» — вышла в 2015 году.

В начале марта стало известно, что в России официально выйдет новая книга польского писателя Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак». Издание под названием «Перекресток воронов» появится в продаже в апреле.