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15:35, 26 марта 2025Наука и техника

Названы сроки выхода новой игры «Ведьмак»

Студия CD Projekt RED выпустит игру «Ведьмак 4» после 2026 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра «Ведьмак 4»

Польская студия CD Projekt RED назвала ориентировочные сроки выхода следующей части игры «Ведьмак». Об этом сообщает Reuters.

В ходе финансового отчета в компании рассказали, что «Ведьмак 4» появится после 2026 года. Между тем, в фирме не стали раскрывать точных сроков, так как активная разработка игры началась всего несколько месяцев назад.

Финансовый директор компании Петр Нелюбович подчеркнул, что студия раскрывает примерные сроки релиза «Ведьмака», чтобы у инвесторов была определенная «прозрачность». В компании уточнили, что в настоящий момент над игрой работают 411 разработчиков — в октябре 2024 года их было ровно 400.

Вместе с тем студия работает над спин-оффом «Ведьмака», где задействовано 49 специалистов. Также 84 разработчика занимаются продолжением игры Cyberpunk 2077.

Трейлер игры «Ведьмак 4» с Цири в главной роли показали в середине декабря на мероприятии The Games Awards. Последняя на данный момент часть серии — «Ведьмак 3» — вышла в 2015 году.

В начале марта стало известно, что в России официально выйдет новая книга польского писателя Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак». Издание под названием «Перекресток воронов» появится в продаже в апреле.

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