Новый «Ведьмак» Сапковского официально выйдет в России

Новый «Ведьмак» Сапковского выйдет в России под названием «Перекресток воронов»

Издательство АСТ подписало контракт на выход новой книги польского писателя Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что книга выйдет в России под названием «Перекресток воронов». В ближайшее время ее сдадут в печать. В магазины она поступит в апреле 2025 года.

В издательстве уточнили, что суммарный тираж книг Сапковского, выпускаемых с 1996 года, составляет более 2,8 миллиона экземпляров.

Анджей Сапковский завершил работу над новой книгой о Геральте из Ривии, главном герое фэнтезийной вселенной «Ведьмак», в конце лета 2024 года.