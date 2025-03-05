Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:37, 5 марта 2025Культура

Новый «Ведьмак» Сапковского официально выйдет в России

Новый «Ведьмак» Сапковского выйдет в России под названием «Перекресток воронов»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Издательство АСТ подписало контракт на выход новой книги польского писателя Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что книга выйдет в России под названием «Перекресток воронов». В ближайшее время ее сдадут в печать. В магазины она поступит в апреле 2025 года.

В издательстве уточнили, что суммарный тираж книг Сапковского, выпускаемых с 1996 года, составляет более 2,8 миллиона экземпляров.

Анджей Сапковский завершил работу над новой книгой о Геральте из Ривии, главном герое фэнтезийной вселенной «Ведьмак», в конце лета 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп получил от Зеленского письмо о готовности к переговорам. Украина также согласилась на сделку по добыче полезных ископаемых

      Часть россиян предупредили о 40-градусных морозах

      Группировка ВСУ в районе Суджи оказалась разрезана на две части после взрыва мостов

      39-летняя девственница рассказала о нежелании заниматься сексом

      Известная блогерша рассказала о пугавших ее бойфренда-иностранца Россией друзьях

      Россиянку осудили на 22 года за расправу над дочерью и покушение на вторую из-за ревности

      Названо число остающихся в оккупированной ВСУ Судже жителей

      Аналитик оценил влияние торговых войн на цену золота

      Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротких обтягивающих шортах

      Синоптик рассказал о потеплении в Москве в начале следующей недели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше