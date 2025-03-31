Британские корабли получат лазерное оружие

BI: Великобритания установит лазерный комплекс DragonFire на боевые корабли

Великобритания планирует установить лазерное оружие на четырех кораблях военно-морского флота. Они получат комплекс DragonFire, пишет Business Insider (BI).

«Представитель министерства обороны Великобритании сообщил BI, что планируется установить это оружие на четырех эсминцах Королевского военно-морского флота к 2027 году», — говорится в сообщении.

Боевые корабли планируют оснастить лазерами в рамках увеличения расходов Великобритании на оборону, которое планируется в следующем финансовом году.

В оборонном ведомстве Лондона напомнили, что комплекс DragonFire способен попасть в монету с расстояния в один километр и поразить беспилотник на расстоянии около пяти километров.

Ранее в марте основатель и глава всероссийского проекта «Архангел» по обучению пилотированию беспилотников Михаил Филиппов сообщил, что в Республике Крым испытали боевую лазерную установку, которая сможет поражать дроны.

В том же месяце стало известно, что Организация оборонных исследований и разработок Индии разрабатывает лазерную установку мощностью 300 киловатт, предназначенную для борьбы с беспилотниками.