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15:18, 12 марта 2025Наука и техника

Индия разработает лазер для борьбы с дронами

Индия разработает лазер мощностью 300 киловатт для борьбы с дронами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) разрабатывает лазерную установку мощностью 300 киловатт, предназначенную для борьбы с дронами. Об этом сообщает Army Recognition.

Заявленный радиус действия установки под названием Surya составит 20 километров. Изделие сможет сбивать беспилотники, ракеты и артиллерийские снаряды. Издание подчеркивает, что разработка и интеграция лазерных систем требует значительных инвестиций, однако в эксплуатации они дешевле ракетных комплексов.

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«Эти функции предназначены для усиления защиты Индии от воздушных угроз, предлагая потенциальное преимущество в сценариях, связанных с противоракетной обороной, роями беспилотных летательных аппаратов и другими воздушными угрозами, которые становятся все более распространенными в современной войне», — пишет издание.

В феврале первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» в ближайшее время получит лазерный комплекс.

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