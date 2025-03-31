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20:21, 31 марта 2025Спорт

Глава РФС высказался об обсуждении вопроса возвращения России на конгрессе УЕФА

Дюков: Вопрос о возвращении России не вынесут на обсуждение на конгрессе УЕФА
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об обсуждении вопроса возвращения России на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Матч ТВ».

Дюков усомнился в том, что вопрос будет вынесен на повестку, и отметил, что он будет обсуждаться «на полях». Функционер подчеркнул, что на конгрессе будет большое количество вопросов, поэтому обсуждение не получится качественным. «Наш вопрос — самодостаточный, важный и требует глубокого погружения. Не самый эффективный подход — обсуждать его наряду с другими вопросами. Так мы не получим нужного решения», — заявил глава РФС.

Конгресс УЕФА пройдет в Белграде (Сербия) 3 апреля. Ранее сообщалось, что организация начала предпринимать шаги по возвращению российских команд на международные турниры.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.

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