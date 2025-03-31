Глава РФС высказался об обсуждении вопроса возвращения России на конгрессе УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об обсуждении вопроса возвращения России на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Матч ТВ».
Дюков усомнился в том, что вопрос будет вынесен на повестку, и отметил, что он будет обсуждаться «на полях». Функционер подчеркнул, что на конгрессе будет большое количество вопросов, поэтому обсуждение не получится качественным. «Наш вопрос — самодостаточный, важный и требует глубокого погружения. Не самый эффективный подход — обсуждать его наряду с другими вопросами. Так мы не получим нужного решения», — заявил глава РФС.
Конгресс УЕФА пройдет в Белграде (Сербия) 3 апреля. Ранее сообщалось, что организация начала предпринимать шаги по возвращению российских команд на международные турниры.
Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.