Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
Сегодня
18:30 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Лацио
Сегодня
21:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|30-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
02:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ — регулярный чемпионат
13:59, 31 марта 2025Спорт

Губерниев поговоркой ответил на обвинения в оскорблении патриотов России

Губерниев заявил, что спокойно относится к обвинениям в оскорблении патриотов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев Губерниев, которого обвинили в оскорблении патриотов России. Его слова приводит Sport24.

«На каждый роток не накинешь платок», — заявил журналист. Он подчеркнул, что спокойно относится к критике, а также добавил, что любит Россию и отечественный спорт.

Ранее Губерниев заявил, что это право теннисистки Касаткиной — выбирать место жительства и страну, которую она представляет. Он счел низким называть спортсменку, решившую выступать за Австралию, предателем.

После этого пользователи сети пользователи сети начали оставлять оскорбительные комментарии в адрес журналиста. Один из юзеров призвал признать Губерниева иноагентом, эту инициативу поддержали более 1000 человек, поставившие одобряющую реакцию на сообщение.

    Обсудить
    Последние новости

    В России появилась угроза возникновения мигрантских анклавов. К чему это может привести?

    Ключевую страну Евросоюза назвали отвыкшей от российских ресурсов

    Москва поставила новый погодный рекорд

    Три российских округа предупредили об опасной погоде

    Российский предприниматель расправился с коммерсантом и сдался полиции

    Раскрыта стоимость самого дорогого заграничного путешествия россиян в марте

    Ле Пен покинула зал суда после обвинительного приговора

    Третий Ил-114-300 присоединился к программе испытаний

    Начинающим блогерам назвали способ быстро поднять охваты

    В Кремле прокомментировали приговор Ле Пен во Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше