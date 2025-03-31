Миллионер пощекотал знаменитую актрису и заплатил за это 500 миллионов рублей

Международное эскортное агентство уговорило знаменитую актрису позволить одному из своих клиентов пощекотать ей ноги. Об этом сообщает Daily Star.

Представитель агентства рассказал изданию, что желание пощекотать актрису изъявил некий нью-йоркский миллионер, занимающийся недвижимостью. Он согласился заплатить за это 500 тысяч евро (около 500 миллионов рублей).

Имя актрисы не уточняется, но известно, что у нее около 20 миллионов подписчиков в соцсетях. По словам представителя агентства, она не испытывает недостатка в средствах, поэтому более скромные суммы ее не интересовали.

Большинству этого не понять, но есть люди, которые, к примеру, тратят миллионы долларов на картины. Как раз у клиентов такого рода есть деньги, чтобы заказать у нас любую знаменитость. Главное, чтобы у нее не было отношений, и она была готова рассматривать такие предложения представитель эскортного агентство

Ранее сообщалось, что британская студентка, продавшая девственность голливудскому актеру, заявила, что ни о чем не жалеет. Организацией аукциона занималось то же самое агентство.