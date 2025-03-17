Студентка продала девственность знаменитому актеру за 175 миллионов рублей

Британская студентка, продавшая девственность знаменитому актеру, заявила, что ни о чем не жалеет. Об этом пишет издание Daily Mail.

Девушка утверждает, что выросла в строгой религиозной семье. Поскольку, по ее словам, ей никогда не хотелось быть «нищей и одинокой», в 22 года она решила продать свою девственность. Организацией аукциона занималось эскортное агентство.

В торгах, среди прочих, участвовали лондонский политик, предприниматель из Дубая и знаменитый голливудский актер, замеченный в связях с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. «По сути, это ничем не отличалось от заказа эскорта, — утверждает девушка. — Разница только в том, что я до этого ни разу не занималась сексом, и цена была гораздо выше».

Победил актер, предложивший за свидание 1,6 миллиона фунтов стерлингов (около 175 миллионов рублей). В назначенный день девушка встретилась с ним в пятизвездочном отеле. Актер привел с собой врача, который осмотрел ее и подтвердил, что она действительно девственница.

Ранее сообщалось, что 39-летняя бразильская порнозвезда Элиза Санчес вознамерилась вернуть девственность. Она собирается пройти гименопластику — операцию по восстановлению девственной плевы. Это обойдется ей в 20 тысяч долларов.