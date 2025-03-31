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16:29, 31 марта 2025Бывший СССР

Москва ответит Молдавии на решение объявить персонами нон грата трех дипломатов

МИД России: Москва ответит Молдавии на объявление персонами нон грата дипломатов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Москва ответит на решение Молдавии объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства России, Об этом заявил ТАСС источник в МИД России.

«Москва даст соответствующий ответ», — сказал собеседник агентства.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров прибыл в МИД республики из-за обвинений со стороны спецслужб. Более подробная информация не сообщалась.

До этого МИД Молдавии посчитал законным ограничение доступа к зданию посольства России в Кишиневе. «Власти вмешались в соответствии с законом и международными обязательствами после получения предупреждения о возможной угрозе посольству», — говорится в заявлении ведомства.

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