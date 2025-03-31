Москва ответит Молдавии на решение объявить персонами нон грата трех дипломатов

МИД России: Москва ответит Молдавии на объявление персонами нон грата дипломатов

Москва ответит на решение Молдавии объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства России, Об этом заявил ТАСС источник в МИД России.

«Москва даст соответствующий ответ», — сказал собеседник агентства.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров прибыл в МИД республики из-за обвинений со стороны спецслужб. Более подробная информация не сообщалась.

До этого МИД Молдавии посчитал законным ограничение доступа к зданию посольства России в Кишиневе. «Власти вмешались в соответствии с законом и международными обязательствами после получения предупреждения о возможной угрозе посольству», — говорится в заявлении ведомства.