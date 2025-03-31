Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 31 марта 2025Из жизни

Мужчина и женщина занялись сексом на глазах у семей с детьми и потребовали с них плату

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Steffen Trumpf / Globallookpress.com

В Австралии любовники занялись сексом на пляже и потребовали плату у свидетелей. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на одном из популярных пляжей в городе Голд-Кост, штат Квинсленд. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры, на которых мужчина и женщина занимались сексом в воде у берега в середине дня. При этом рядом было множество посетителей пляжа, которые пришли посмотреть на ежедневное кормление пеликанов.

«Мы не могли поверить своим глазам. Они занимались этим, прекрасно зная, что там полно людей, включая семьи с маленькими детьми», — написал один из свидетелей происшествия.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Закончив свои действия, мужчина вышел из воды и заявил очевидцам, что «не выступает бесплатно». Он потребовал, чтобы отдыхающие заплатили или отдали свои телефоны. В ответ ему пригрозили передать отснятые кадры в полицию.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в Австралии мужчина и женщина занялись сексом на пляже в городе Сидней на глазах десятков свидетелей. На любовников, которые «возились в песке», обратили внимание отдыхающие около девяти часов вечера.

    Обсудить
    Последние новости

    В Мурманске мужчина залез на крышу многоэтажки и открыл огонь по людям. Спецназ не мог добраться до него более двух часов

    В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новых вирусах

    В Венгрии объяснили нежелание судиться с Киевом

    В Windows появился умный поиск

    В Австрии заявили о становлении Евросоюза военным субъектом

    Мужчина и женщина занялись сексом на глазах у семей с детьми и потребовали с них плату

    Названы наиболее уязвимые для мошенников категории людей

    В российском регионе за ночь уничтожили более 20 беспилотников

    Трамп оценил ход переговоров по Украине

    Обнаружено новое устройство разведки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше