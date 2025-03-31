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21:04, 31 марта 2025Забота о себе

Названы пять шагов для борьбы с бессонницей

Фармацевт Невинсон: Не следует брать в руки телефон за два часа до сна
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фармацевт Клэр Невинсон назвала пять шагов для борьбы с бессонницей. Их специалистка перечислила изданию Daily Mirror.

Чтобы быстро засыпать и не просыпаться в течение ночи, Невинсон посоветовала составить график сна и бодрствования. «Режим — это ключ, вы должны стараться соблюдать его большую часть времени», — заявила специалист.

Также Невинсон считает полезным расслабиться и отдохнуть перед сном. По ее мнению, за два часа до сна не следует брать в руки телефон и работать за компьютером. Вместо этого она порекомендовала вечерами заниматься чем-то приятным, например, читать книги или ухаживать за кожей.

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Важным пунктом в улучшении сна Невинсон назвала создание комфортных условий. Она уточнила, что в спальне по ночам должно быть темно, тихо и прохладно. Также, по ее мнению, улучшить сон помогают физические нагрузки. Специалистка посоветовала гулять, заниматься йогой или другой активностью ежедневно и заканчивать тренировки примерно за четыре часа до сна.

В заключение Невинсон призвала отказаться от обильных приемов пищи перед сном. Также, по ее словам, вечерами следует избегать употребления алкоголя и кофеина.

Ранее врач функциональной диагностики, невролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Александр Щелухин предупредил об опасных последствиях недосыпа. По его словам, негативно влияет на здоровье, если человек время от времени спит менее шести часов в сутки.

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