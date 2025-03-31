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17:17, 31 марта 2025Интернет и СМИ

Отец погибшего в зоне СВО военкора высказался об осквернении его могилы

Отец военкора Федорчака заявил, что у журналиста не было врагов при жизни
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Отец военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, погибшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО), Сергей высказался об осквернении могилы сына. В интервью изданию Daily Storm, доступном в Telegram, он заявил, что не может подозревать кого-то в разгроме, так как при жизни Федорчак не имел недоброжелателей.

«У Сашки не было врагов: он был милым парнем и очень добрым. Он ни с кем никогда не ссорился, понимаете? Еще со школьных лет и по нынешнее время. Поэтому здесь только политика. Ни у нас нет таких врагов, чтобы лично нам так насолить», — сказал Федорчак-старший.

Отец военкора назвал случившееся диверсией. Он добавил, что после разгрома не мог попасть на могилу сына, так как на ней проводились следственные действия.

Ранее стало известно, что крымские власти и журналисты восстановили могилу Федорчака. Отец военкора поблагодарил всех, кто устранил последствия разгрома.

Утром 31 марта стало известно, что неизвестные раскидали венки и цветы и сожгли крест с могилы Федорчака в крымском поселке. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту осквернения могилы.

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