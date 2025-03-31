Овечкин забросил 890-ю шайбу

Овечкин забил «Баффало» и сократил отставание от Гретцки до четырех голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард поразил ворота соперников в третьем периоде. Для Овечкина эта шайба стала 890-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до четырех голов (894).

На момент публикации новости счет в матче 6:4 в пользу «Баффало». Овечкин, помимо гола, отметился результативной передачей.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с клубом российский нападающий в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.