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Баффало Сэйбрз
НХЛ — регулярный чемпионат
00:20, 31 марта 2025Спорт

Овечкин забросил 890-ю шайбу

Овечкин забил «Баффало» и сократил отставание от Гретцки до четырех голов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард поразил ворота соперников в третьем периоде. Для Овечкина эта шайба стала 890-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до четырех голов (894).

На момент публикации новости счет в матче 6:4 в пользу «Баффало». Овечкин, помимо гола, отметился результативной передачей.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с клубом российский нападающий в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

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