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12:21, 31 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названо приоритетное направление Российской армии в зоне СВО

Полковник Матвийчук: Покровск остается приоритетным направлением ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Покровское направление остается приоритетным для Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ключевую задачу Российской армии специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что ВС РФ продвинулись на трех направлениях фронта: в районе села Преображенка в Покровском районе, у Александрополя под Нью-Йорком, а также под Екатериновкой и в сторону Нового на лиманском направлении.

«Мы наблюдаем продвижение вперед, но темпы замедлились, так как противник контратакует, а способствует нашему продвижению глубокие охваты на флангах и наши специальные действия в тылу, которые обескровливают и обезоруживают эту группировку», — объяснил Матвийчук.

Приоритетным является покровское направление, потому что падение населенного пункта Покровск будет означать полное нарушение системы логистического обеспечения южной группировки войск противника на этом направлении. Все остальные удары скорее вспомогательные, они нужны для реализации цели взятия контроля над Покровска

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

30 марта стало известно, что российские войска взяли под контроль Запорожье, находящееся рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. Потери ВСУ в боях за село составили 510 военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась четырех орудий полевой артиллерии и семи автомобилей.

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