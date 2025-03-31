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21:08, 31 марта 2025Спорт

Россиянина Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

Российского форварда «Тампы» Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kim Klement Neitzel / Reuters

Российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

На прошлой неделе Кучеров показал лучшую результативность — в трех играх россиянин забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Он вновь стал лидером гонки бомбардиров сезона и главным претендентом на «Арт Росс Трофи» (награда вручается лучшему игроку по системе «гол плюс пас»).

Второй звездой недели признан форвард «Даллас Старс» Роопе Хинц, в активе которого два гола и семь передач в четырех матчах. Третьей звездой стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, одержавший три победы в трех матчах, в среднем отражая 96,1 процента бросков по воротам.

Ранее НХЛ обновила соцсети в честь нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. На новом логотипе лиги изображен силуэт российского хоккеиста, празднующего заброшенную шайбу, с подписью «Великая погоня. Алекс Овечкин».

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