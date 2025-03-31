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НХЛ — регулярный чемпионат
10:26, 31 марта 2025Спорт

НХЛ обновила соцсети в честь Овечкина

НХЛ обновила логотипы в социальных сетях в честь хоккеиста Александра Овечкина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила логотипы в своих социальных сетях в честь российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который пытается побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Измененную картинку можно увидеть на странице лиги в X.

На новом логотипе лиги изображен силуэт отечественного хоккеиста, празднующего заброшенную шайбу с подписью «Великая погоня. Алекс Овечкин». Изображение выполнено в цветах «Вашингтона».

Ранее 31 марта Овечкин отметился заброшенной шайбой в регулярном чемпионате НХЛ. Это произошло в домашнем матче против «Баффало Сэйбрс», в котором «Вашингтон» потерпел поражение со счетом 5:8.

Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 890. Россиянин сократил отставание от рекорда Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до четырех.

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