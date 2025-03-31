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09:24, 31 марта 2025Мир

Трамп захотел выяснить один факт про Путина

Трамп спросил президента Финляндии Стубба, можно ли доверять Путину
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп захотел выяснить один факт про российского лидера Владимира Путина — он спросил своего финского коллегу Александра Стубба, можно ли доверять президенту России. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

В частности, президент Финляндии рассказывал о своем визите в США в ходе пресс-конференции и раскрыл некоторые детали разговора с Трампом. По его словам, помимо конфликта на Украине и будущего отношений Вашингтона и Хельсинки, тот поинтересовался о возможности доверять Путину.

«Я сказал нет», — ответил Стубб.

Ранее Трамп опроверг заявления, что его отношения с Путиным якобы «находятся в нижней точке». Глава государства подчеркнул, что давно знаком с российским лидером и они хорошо знают друг друга.

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