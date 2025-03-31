Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
Сегодня
18:30 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Лацио
Сегодня
21:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|30-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
02:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ — регулярный чемпионат
11:42, 31 марта 2025Спорт

В Австралии прокомментировали переход Касаткиной под флаг страны

В Австралии поприветствовали перешедшую под флаг страны теннисистку Касаткину
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

В Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) прокомментировали переход российской теннисистки Дарьи Касаткиной под флаг страны. Об этом сообщает Sport24.

В Федерации поприветствовали спортсменку. «С этого момента Дарья будет выступать как австралийка, и мы желаем ей всего наилучшего на предстоящих турнирах», — заявили они.

Ранее стало известно, что Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Спортсменка заявила, что Австралия стала для нее местом, которое она любит и где по-настоящему чувствует себя как дома.

Касаткина была первой ракеткой России. Она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

    Обсудить
    Последние новости

    В США объяснили слова Трампа о злости на Путина. В Белом доме набирают влияние агрессивные советники президента

    Начинающим блогерам назвали способ быстро поднять охваты

    Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой

    Жители российского города получили платежки ЖКХ с миллионными суммами

    Нейросеть «Яндекса» поможет очищать берега от мусора в труднодоступных регионах России

    Евроинтеграцию в Молдавии сравнили с сектой

    Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

    Самоликвидацию бойца ВСУ в Курской области сняли на видео

    В пассажирском самолете сработал сигнал об опасном сближении со строем военных лайнеров

    В России отреагировали на отсрочку выборов президента на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше