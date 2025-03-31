В Австралии прокомментировали переход Касаткиной под флаг страны

В Австралии поприветствовали перешедшую под флаг страны теннисистку Касаткину

В Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) прокомментировали переход российской теннисистки Дарьи Касаткиной под флаг страны. Об этом сообщает Sport24.

В Федерации поприветствовали спортсменку. «С этого момента Дарья будет выступать как австралийка, и мы желаем ей всего наилучшего на предстоящих турнирах», — заявили они.

Ранее стало известно, что Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Спортсменка заявила, что Австралия стала для нее местом, которое она любит и где по-настоящему чувствует себя как дома.

Касаткина была первой ракеткой России. Она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).