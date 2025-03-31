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14:38, 31 марта 2025Мир

Захарова назвала приговор Ле Пен агонией либеральной демократии

Захарова: Приговор Ле Пен указывает на агонию либеральной демократии
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Приговор главе парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен указывает на агонию либеральной демократии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Агония либеральной демократии», — отметила дипломат.

Ранее парижский суд вынес вердикт по делу Ле Пен. Ее и восемь депутатов от «Национального объединения» признали виновными по делу о парламентских ассистентах.

Ле Пен приговорена к четырем годам тюремного заключения, два из которых являются условным сроком. Кроме того, она должна будет выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Политик также не сможет избираться на государственные должности в течение пяти лет.

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