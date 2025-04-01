Россиянам рассказали о способах защититься от мошенников после подписания нового закона

Депутат Боярский: Новый закон против мошенников не панацея

Подписанный президентом России Владимиром Путиным новый закон против телефонных мошенников не станет панацеей, однако поможет существенно сократить возможности аферистов, объяснил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. В беседе с «Лентой.ру» депутат рассказал, каким образом россияне смогут защитить себя после вступления в силу новой нормы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Закон среди прочего предусматривает обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

«Я бы рекомендовал установить самозапрет на выдачу кредитов, теперь по аналогии будет самозапрет на выпуск сим-карт без личного участия. Также с 1 сентября можно будет установить лицо, к которому банк будет обращаться каждый раз при значимых операциях: кого-нибудь из родственников можно будет назначить пожилым людям. Двоих людей будет сложнее ввести в состояние стресса, чем одного», — подчеркнул Боярский.

Эти меры не являются панацеей, поскольку мошеннические действия бывают разными, есть разные сценарии. (...) Хочу напомнить, что информирование и бдительность каждого человека и забота о близких — это неотъемлемая часть нашей общей борьбы с мошенниками: никакие механизмы защиты не смогут на сто процентов оградить нас от добровольного расставания со своими средствами Сергей Боярский глава комитета Госдумы по информполитике

Парламентарий также рассказал, что законом предусмотрены и меры скорее технического характера.

«Например, идентификация вызова и то, что во время разговора по сотовой связи не будет приходить сообщение с кодом для входа на "Госуслуги". (...) Другая хорошая мера против социальной инженерии — обязанность банков использовать антифрод-механизмы в банкоматах по аналогии с онлайн-переводами. Все сталкивались с тем, что там могут блокировать подозрительный перевод, перевод новому получателю», — добавил депутат.

О разработке в России законопроекта по борьбе с мошенниками сообщалось в феврале. 25 марта документ о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества приняла Госдума.