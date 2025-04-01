Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:47, 1 апреля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам рассказали о способах защититься от мошенников после подписания нового закона

Депутат Боярский: Новый закон против мошенников не панацея
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Подписанный президентом России Владимиром Путиным новый закон против телефонных мошенников не станет панацеей, однако поможет существенно сократить возможности аферистов, объяснил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. В беседе с «Лентой.ру» депутат рассказал, каким образом россияне смогут защитить себя после вступления в силу новой нормы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Закон среди прочего предусматривает обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

«Я бы рекомендовал установить самозапрет на выдачу кредитов, теперь по аналогии будет самозапрет на выпуск сим-карт без личного участия. Также с 1 сентября можно будет установить лицо, к которому банк будет обращаться каждый раз при значимых операциях: кого-нибудь из родственников можно будет назначить пожилым людям. Двоих людей будет сложнее ввести в состояние стресса, чем одного», — подчеркнул Боярский.

Эти меры не являются панацеей, поскольку мошеннические действия бывают разными, есть разные сценарии. (...) Хочу напомнить, что информирование и бдительность каждого человека и забота о близких — это неотъемлемая часть нашей общей борьбы с мошенниками: никакие механизмы защиты не смогут на сто процентов оградить нас от добровольного расставания со своими средствами

Сергей Боярскийглава комитета Госдумы по информполитике

Парламентарий также рассказал, что законом предусмотрены и меры скорее технического характера.

«Например, идентификация вызова и то, что во время разговора по сотовой связи не будет приходить сообщение с кодом для входа на "Госуслуги". (...) Другая хорошая мера против социальной инженерии — обязанность банков использовать антифрод-механизмы в банкоматах по аналогии с онлайн-переводами. Все сталкивались с тем, что там могут блокировать подозрительный перевод, перевод новому получателю», — добавил депутат.

О разработке в России законопроекта по борьбе с мошенниками сообщалось в феврале. 25 марта документ о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества приняла Госдума.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Офиса Зеленского к президентским выборам

    В России раскрыли состояние отношений с США

    Невеста Джеффа Безоса появилась на публике со стаканом для кофе за сотни тысяч рублей

    Корабль «Иван Папанин» прибыл на испытания

    Экс-участника «Ашрам Шамбалы» раскрыла методы вербовки в секту

    В Татарстане заявили о появлении нового «Раиса»

    Попавший под санкции Евросоюза ведущий Первого канала раскрыл их влияние на жизнь

    Российский сапер рассказал о замаскированных под детские игрушки взрывчатках ВСУ

    Пойманный ФСБ за оправдание терроризма россиянин предстанет перед судом

    Низкие продажи билетов на концерты Лепса связали с Великим постом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше