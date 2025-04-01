Стало известно о возможной отправке Блиновской в зону СВО

«Блокнот»: Осужденная за неуплату налогов Блиновская может отправиться на СВО

Блогершу Елену Блиновскую, осужденную за неуплату налогов, могут отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Блокнот».

Как стало известно изданию, Блиновская решила отправиться на СВО к мужу Алексею Блиновскому, который заключил контракт с Минобороны России в 2024 году. «Елена не хочет сидеть пять лет в тюрьме и выразила желание помочь стране и по возможности воссоединиться с супругом», — рассказал источник издания.

Отмечается, что блогерша может заниматься сборкой беспилотников и организовывать логистику между подразделениями армии. В таком случае, как добавляет издание, Блиновской могут заменить реальное наказание на условное.

3 марта суд в Москве приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы. Блогершу признали виновной в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей и ряде других преступлений.

Муж блогерши Алексей Блиновский уехал на СВО в марта 2024 года, чтобы погасить долг супруги перед налоговой. В октябре появилась информация, что он стал снайпером и принимал участие в боях под Красногоровкой в Донецкой народной республике. В ноябре сообщалось, что он перевелся в тыл и начал помогать тренировать новичков.