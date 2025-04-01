Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:06, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Стало известно о возможной отправке Блиновской в зону СВО

«Блокнот»: Осужденная за неуплату налогов Блиновская может отправиться на СВО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Блогершу Елену Блиновскую, осужденную за неуплату налогов, могут отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Блокнот».

Как стало известно изданию, Блиновская решила отправиться на СВО к мужу Алексею Блиновскому, который заключил контракт с Минобороны России в 2024 году. «Елена не хочет сидеть пять лет в тюрьме и выразила желание помочь стране и по возможности воссоединиться с супругом», — рассказал источник издания.

Материалы по теме:
Кто такая Елена Блиновская? За что блогер должна полтора миллиарда рублей и почему ее отправили в СИЗО
Кто такая Елена Блиновская?За что блогер должна полтора миллиарда рублей и почему ее отправили в СИЗО
25 января 2024
От роскошной жизни до тюремной камеры. Как зарабатывала главная инфоцыганка России и за что она получила пять лет колонии?
От роскошной жизни до тюремной камеры.Как зарабатывала главная инфоцыганка России и за что она получила пять лет колонии?
3 марта 2025

Отмечается, что блогерша может заниматься сборкой беспилотников и организовывать логистику между подразделениями армии. В таком случае, как добавляет издание, Блиновской могут заменить реальное наказание на условное.

3 марта суд в Москве приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы. Блогершу признали виновной в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей и ряде других преступлений.

Муж блогерши Алексей Блиновский уехал на СВО в марта 2024 года, чтобы погасить долг супруги перед налоговой. В октябре появилась информация, что он стал снайпером и принимал участие в боях под Красногоровкой в Донецкой народной республике. В ноябре сообщалось, что он перевелся в тыл и начал помогать тренировать новичков.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке нападения ВСУ на приграничный населенный пункт России

    ВСУ вооружили чешский грузовик пушкой времен Сталина

    Глава российской внешней разведки рассказал об улучшении военной техники РФ за время СВО

    Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на гробовые

    Россиянам стало легче купить квартиру

    В России назвали число установивших самозапрет на кредиты

    Описан идеальный интерьер для каждого знака зодиака

    Фронтмен культовой рок-группы сообщил о потере слуха и зрения

    Появились детали штурма поселка Разлив в ДНР

    Литва захотела присоединиться к коалиции по поддержке Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше