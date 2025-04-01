Бывший футболист «Ростова» рассказал о снесших ему голову девчонках и машинах

Футболист Ведерников рассказал о снесших ему голову девчонках и машинах

Бывший футболист «Ростова» Данила Ведерников рассказал о том, почему не смог закрепиться в команде. Его слова приводит Sport24.

23-летний игрок отметил, что виноват в этом только он, так как не смог справиться с соблазнами, появившимися из-за резкого роста доходов. «Когда увидел, ĸаĸ отдыхает премьер-лига, мне снесло голову: начались ĸлубы, стрипы, девчонĸи, машинĸи. Чтоб ты понимал, я за два года поменял три "Мерседеса"», — заявил Ведерников.

Ведерников принадлежал «Ростову» с 2019 по 2023 год, за это время он провел пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Несколько раз ростовчане отдавали защитника в аренду. 20 марта игрок заключил контракт до конца сезона с клубом «Астрахань», выступающим во Второй лиге.

Ранее полузащитник московского «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов назвал деньги главной проблемой молодых футболистов в стране. «Это мешает режиму и профессионализму», — заявил игрок.