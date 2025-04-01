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17:40, 1 апреля 2025Спорт

Чемпион мира заработал за сезон меньше выступающего только в России фигуриста

Чемпион мира фиугрист Малинин заработал за сезон меньше россиянина Кондратюка
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Илья Малинин

Илья Малинин. Фото: Brian Snyder / Reuters

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин заработал за нынешний сезон 125 900 долларов (около 10,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Forbes Sport.

Помимо первенства планеты, американский фигурист с русскими корнями победил во всех остальных турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), в которых принимал участие. При этом Малинин заработал меньше, чем россиянин Марк Кондратюк, который выступает только на внутренних соревнованиях. Его доход составил 11,5 миллиона рублей.

Ранее ISU признал американца Илью Малинина лучшим фигуристом 2025 года. Спортсмен с русскими корнями получил награду на церемонии вручения наград ISU Skating Awards 2025.

В декабре прошлого года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека выступят в нейтральном статусе. С весны 2022 года россияне отстранены от международных соревнований.

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