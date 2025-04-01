Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
1:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Ак Барс
4:0
1-й период
live
Автомобилист
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
19:09, 1 апреля 2025Спорт

Фетисов оценил появление Овечкина в баре перед матчем НХЛ

Фетисов о появлении Овечкина в баре перед матчем НХЛ: Это нормально
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил появление российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в баре перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинс». Его слова приводит ТАСС.

Он усомнился в том, что видео свежее. «Не хочу никого оправдывать, но есть разные варианты слаживания коллектива. Сейчас команда уже готовится к плей-офф, и это нормально, когда на выезде игроки, в зависимости от того, кто с кем дружит, ходят в бар или ресторан перед матчем», — добавил Фетисов.

Видео появилось в соцсетях ранее 1 апреля. На кадрах Овечкин находился в заведении в компании одноклубников. Он пританцовывал под песни Bandz A Make Her Dance в исполнении Juicy J.

В настоящее время на счету Овечкина 890 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин сократил отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до четырех голов (894).

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал новую встречу России и США

    В Госдуме связали слова Бербок о помощи Киеву с «днем дурака»

    «Светофор» подал иск из-за слов о площадке для сбыта фальсификата

    Власти Франции начали новое расследование против Ле Пен

    Россиянам раскрыли способы обезопасить себя и питомцев от клещей

    Пьяная россиянка избила начальника ПДН

    Тульский пряник переименовали в «Тутульский» ради одной цели

    В Литве найден четвертый пропавший военный США

    Пятерых мужчин оправдали по делу о похищении и изнасиловании туристки на Кипре

    Китайский производитель Bluetooth-спутников получил финансирование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше