Фетисов оценил появление Овечкина в баре перед матчем НХЛ

Фетисов о появлении Овечкина в баре перед матчем НХЛ: Это нормально

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил появление российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в баре перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинс». Его слова приводит ТАСС.

Он усомнился в том, что видео свежее. «Не хочу никого оправдывать, но есть разные варианты слаживания коллектива. Сейчас команда уже готовится к плей-офф, и это нормально, когда на выезде игроки, в зависимости от того, кто с кем дружит, ходят в бар или ресторан перед матчем», — добавил Фетисов.

Видео появилось в соцсетях ранее 1 апреля. На кадрах Овечкин находился в заведении в компании одноклубников. Он пританцовывал под песни Bandz A Make Her Dance в исполнении Juicy J.

В настоящее время на счету Овечкина 890 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин сократил отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до четырех голов (894).