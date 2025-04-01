Овечкина заметили в баре перед матчем НХЛ

Овечкина заметили в баре с одноклубниками перед матчем НХЛ с Бостоном

Капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина заметили в баре перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинс». Видео появилось на странице 8 Man Suite в соцсети X.

Овечкин находился в заведении в компании одноклубников. Он пританцовывал под песни Bandz A Make Her Dance в исполнении Juicy J.

Матч «Вашингтона» и «Бостона» начнется 2 апреля в 02:00 по московскому времени. Ранее в столичном клубе предсказали, что Овечкин забросит еще пять шайб в регулярном сезоне.

В настоящее время на счету Овечкина 890 голов за карьеру в регулярных чемпионатах. Россиянин сократил отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до четырех голов (894).