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НХЛ — регулярный чемпионат
13:54, 1 апреля 2025Спорт

Овечкина заметили в баре перед матчем НХЛ

Овечкина заметили в баре с одноклубниками перед матчем НХЛ с Бостоном
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

Капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина заметили в баре перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинс». Видео появилось на странице 8 Man Suite в соцсети X.

Овечкин находился в заведении в компании одноклубников. Он пританцовывал под песни Bandz A Make Her Dance в исполнении Juicy J.

Матч «Вашингтона» и «Бостона» начнется 2 апреля в 02:00 по московскому времени. Ранее в столичном клубе предсказали, что Овечкин забросит еще пять шайб в регулярном сезоне.

В настоящее время на счету Овечкина 890 голов за карьеру в регулярных чемпионатах. Россиянин сократил отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до четырех голов (894).

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