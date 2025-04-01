В «Вашингтоне» сделали прогноз о количестве голов Овечкина в регулярном сезоне

«Вашингтон» предсказал, что Овечкин забросит еще пять шайб в регулярном сезоне

В «Вашингтон Кэпиталс» сделали прогноз о количестве голов капитана Александра Овечкина в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте клуба.

В команде предсказали, что до начала плей-офф Овечкин забросит еще пять шайб. Таким образом, он доведет общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 и побьет рекорд Уэйна Гретцки.

В настоящее время на счету Овечкина 890 голов за карьеру в регулярных чемпионатах. До конца сезона остается девять матчей — шесть гостевых и три домашних.

Ранее НХЛ обновила соцсети в честь капитана «Вашингтона». На новом логотипе лиги изображен силуэт российского хоккеиста, празднующего заброшенную шайбу, с подписью «Великая погоня. Алекс Овечкин».