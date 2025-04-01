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08:15, 1 апреля 2025Спорт

Фитнес-тренер рассказал о мужских и женских упражнениях

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Big Dodzy / Unsplash

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал о мужских и женских упражнениях. Его слова приводит «Москва 24».

Тренер отметил, что девушки предпочитают ягодичный мостик со штангой. Для этого нужно лечь лопатками на жимовую скамью, ноги плотно упереть в пол, штангу положить в районе тазобедренных суставов и поднимать ее вверх. «В упражнении идет акцент на ягодичные мышцы, при этом существенно снижается нагрузка на бедра, в отличие от приседаний со штангой и разных вариантов выпадов. А именно это и нужно девушкам: развивать ягодицы пропорционально больше размера бедер», — объяснил Каневский.

Мужчины, по словам специалиста, выбирают приседания со штангой с большим весом, жим ногами и другие базовые упражнения на ноги, которые развивают и бедра, и ягодицы. «Для сильной половины человечества важно набирать именно массу бедер. Причем в данном случае развитие происходит пропорционально, что позволяет сохранить эстетику мускулатуры ног и ягодиц», — отметил он.

Ранее Каневский перечислил главные правила набора мышечной массы. Он посоветовал обратить внимание на здоровье опорно-двигательного аппарата и предложил выполнять отдельные комплексы на каждую группу мышц.

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