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11:05, 1 апреля 2025Наука и техника

Российский космонавт пошутил про плоскую Землю

Космонавт Иван Вагнер пошутил про «плоскую Землю», опубликовав фото с орбиты
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал Ивана Вагнера

Российский космонавт Иван Вагнер высмеял фанатов теории «плоской Земли». Соответствующий пост появился в Telegram-канале Вагнера.

Находящийся на Международной космической станции (МКС) космонавт «Роскосмоса» опубликовал фотографию с моделью Земли Древней Руси — фигурку, изображающую трех китов, на спинах которых покоится диск Земли. На заднем фоне фотографии можно заметить фрагмент Земли из иллюминатора.

По словам Вагнера, публикацию он приурочил к 1 апреля — Дню смеха: «Пожалуй, лучший повод подшутить над адептами теории плоской Земли!» Плоскоземельщики — сторонники псевдонаучной теории, согласно которой Земля имеет форму диска. Вагнер рассказал, что модель Земли он взял с собой в экспедицию.

Российский космонавт также признался, что в прошлый полет он брал с собой древнеиндийскую модель Земли — черепаху с тремя слонами на спине. Обе модели для Вагнера изготовил другой российский космонавт-испытатель Олег Блинов.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов назвал космос гордостью России. «Космос для России — это не просто отрасль, это гордость, и в обществе очень большой запрос на то, чтобы мы всегда сохраняли лидирующие позиции на мировой арене», — подчеркнул Баканов.

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