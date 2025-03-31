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17:28, 31 марта 2025Наука и техника

Баканов назвал космос гордостью России

Глава «Роскосмоса» Баканов: Космос для России — это гордость
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Космос для российского общества является не просто отраслью, а гордостью, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Баканов поблагодарил Путина и руководство правительства за назначение главой госкопрорации.

«Сделаю все, чтобы ваше доверие оправдать. Космос для России — это не просто отрасль, это гордость, и в обществе очень большой запрос на то, чтобы мы всегда сохраняли лидирующие позиции на мировой арене», — сказал гендиректор.

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В феврале президент освободил Юрия Борисова от должности гендиректора госкорпорации. Его место занял Баканов.

В июле Борисов сказал, что Россия не должна потерять накопленные СССР компетенции в космонавтике, иначе ее может ждать участь Герострата.

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