Глава МИД Китая высказался о сути сотрудничества с Россией

Глава МИД КНР Ван И: Сотрудничество КНР и РФ не направлено против третьих стран

Совместная работа Китая и России не направлена против третьих стран. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено против третьих стран, не поддается помехам извне», — сказал он.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, дружба двух государств носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер.

В свою очередь президент России отметил, что Москва и Пекин совместно и успешно работают на многих международных площадках, в том числе ООН, ШОС, БРИКС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с Ван И анонсировал проведение российско-китайского саммита. Мероприятие запланированно на май 2025 года.