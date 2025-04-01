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16:27, 1 апреля 2025Мир

Глава МИД Китая высказался о сути сотрудничества с Россией

Глава МИД КНР Ван И: Сотрудничество КНР и РФ не направлено против третьих стран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johannes Neudecker / Globallookpress.com

Совместная работа Китая и России не направлена против третьих стран. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено против третьих стран, не поддается помехам извне», — сказал он.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, дружба двух государств носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер.

В свою очередь президент России отметил, что Москва и Пекин совместно и успешно работают на многих международных площадках, в том числе ООН, ШОС, БРИКС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с Ван И анонсировал проведение российско-китайского саммита. Мероприятие запланированно на май 2025 года.

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