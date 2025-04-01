Карпин оценил шансы сборной России выступить на чемпионате мира-2026

Карпин о шансах сборной России выступить на ЧМ-2026: Лучше убрать эти иллюзии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил шансы команды выступить на чемпионате мира-2026. Его слова передает «Матч ТВ».

По мнению специалиста, лучше убрать эти иллюзии. «Если вдруг случится так, то все будут счастливы. Но лучше готовиться к худшему, чем что‑то себе выдумывать и витать в облаках. Разочарования в таком случае будет меньше», — заключил он.

Ранее Карпин назвал свою мечту. «Моя мечта в футболе? Возвращение к официальным международным соревнованиям», — заявил он.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.