Валерий Карпин: Мечтаю о сыне и возвращении к международным соревнованиям

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал личную и футбольную мечты. Об этом сообщает Metaratings.

«Моя мечта в футболе? Возвращение к официальным международным соревнованиям. Личная? Мечтаю о сыне», — заявил Карпин, у которого пять дочерей.

25 февраля Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова». По словам специалиста, причиной стала необходимость полностью сосредоточиться на сборной России.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.