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11:14, 6 марта 2025Спорт

Карпин назвал личную и футбольную мечты

Валерий Карпин: Мечтаю о сыне и возвращении к международным соревнованиям
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал личную и футбольную мечты. Об этом сообщает Metaratings.

«Моя мечта в футболе? Возвращение к официальным международным соревнованиям. Личная? Мечтаю о сыне», — заявил Карпин, у которого пять дочерей.

25 февраля Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова». По словам специалиста, причиной стала необходимость полностью сосредоточиться на сборной России.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

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