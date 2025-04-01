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19:14, 1 апреля 2025Наука и техника

Китайский производитель Bluetooth-спутников получил финансирование

SpaceNews: Китайский производитель Bluetooth-спутников получил финансирование
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

Китайский производитель Bluetooth-спутников — стартап Bluelink Satcom (также известный как Beijing Lanying Xingtong Technology) — получил финансирование в размере десятков миллионов юаней (нескольких миллионов долларов). Об этом сообщает издание SpaceNews.

В компании утверждают, что ее технология станет экономически эффективным решением для низкоскоростного широкополосного подключения к интернету вещей, хотя предоставляемая связь будет односторонней, поскольку спутники не смогут подключаться к устройствам. Спутники Bluelink Satcom будут оснащены полезной нагрузкой со сверхвысокой чувствительностью к слабым сигналам Bluetooth, передаваемым через атмосферу, — говорится в публикации.

В планы Bluelink Satcom входит запуск к концу 2028 года 72 космических аппаратов. Из них 4 первых спутника должны быть выведены в 2025-м.

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В марте агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай успешно запустил новый ретрансляционный спутник второго поколения Tianlian II-04.

В том же месяце SpaceNews со ссылкой на китайские СМИ рассказало, что компания Beijing Ziwei Yutong Technology (AZSpace) запланировала провести пилотируемый космический полет в 2027 или 2028 году.

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