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15:04, 20 марта 2025Наука и техника

Китайская компания запланировала пилотируемый космический полет

Китайская компания AZSpace запланировала пилотируемый космический полет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Zhang Chang / China News Service / VCG / Getty Images

Китайская компания Beijing Ziwei Yutong Technology, также известная как AZSpace, запланировала в 2027 или 2028 году провести пилотируемый космический полет. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает издание SpaceNews.

В публикации подчеркивается, что до сих пор пилотируемые космические полеты в Китае осуществляла государственная сторона с использованием ракет Long March 2F и кораблей Shenzhou, однако с расширением коммерческого космического сектора китайской экономики «в ближайшие годы ситуация может измениться».

На 2025 год AZSpace запланировала запуск аппарата собственной разработки B300, после чего должна отправить в космос более совершенный корабль DEAR-5. Также китайская компания работает над аппаратом C2000 грузоподъемностью 2 тонны на низкую околоземную орбиту, который станет основой для будущего пилотируемого космического корабля.

В январе газета South China Morning Post сообщила, что на китайской станции Tiangong тайконавты впервые получили кислород и ингредиенты для ракетного топлива.

В октябре SpaceNews рассказало, что Китайское агентство по пилотируемым космическим полетам выбрало две организации для создания грузовых космических кораблей, предназначенных для снабжения околоземной орбитальной станции.

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